Генштаб: За добу 170 боїв, ворог найбільше атакує на трьох напрямках

З початку доби в Курській області російські військові здійснили понад 450 обстрілів населених пунктів та позицій Сил оборони України﻿. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 22.00 5 грудня, повідомляє Ділова столиця.

На даний час відбулося 170 бойових зіткнень. За сьогодні противник завдав по території України два ракетних удари чотирма ракетами, використав для ураження 599 дронів-камікадзе. Здійснив понад 3,2 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку одну атаку ворога відбито неподалік Тихого. Крім того, окупанти завдали авіаудару в районі Круглого.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня п’ять разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Нової Кругляківки, Лозової та Синьківки. Всі атаки противника вже відбито. НАРами ударів від російські окупантів зазнали Петропавлівка та Лозова.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 15 разів в районах Греківки, Твердохлібового, Ямполівки, Тернів, Зарічного, Торського, Дружелюбівки, Білогорівки та у Серебрянському лісі. Одна атака досі триває.

На Краматорському напрямку активність ворога вилилася в п’ять бойових зіткнень поблизу Часового Яру, Ступочок та Предтечиного.

На Торецькому напрямку триває одне боєзіткнення поблизу Торецька, п’ять ворожих штурмів наші захисники зупинили в районах Торецька та Неліпівки.

Ворог 37 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби окупанти атакували в районах н.п. Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Жовте, Пушкіне, Новотроїцьке, Шевченко, Новопустинка. Тридцять шість наступальних дій противника зупинено Силами оборони, одна атака триває дотепер. Противник зазнає значних втрат — за попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку понад 450 окупантів, 217 з них — безповоротно. Знищено одну бойову машину піхоти, чотири одиниці автомобільної та дві одиниці мототехніки ворога, знешкоджено один окопний РЕБ, також пошкоджено одиницю автомобільної техніки та одну гармату.

На Курахівському напрямку ворог атакував наші позиції поблизу Берестків, Старих Тернів, Зорі, Сонцівки, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки, Ганнівки, Романівки та Успенівки. На даний час українські воїни відбили всі 47 атак противника.

На Времівському напрямку наші війська відбивали 35 атак поблизу Костянтинопільського, Розливу, Сухих Ялів, Макарівки та Новодарівки – до цього часу всі зіткнення завершені. Крім того, авіаударів зазнали Комар та Времівка.

На Оріхівському напрямку нашими захисниками відбито атаку противника в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції три рази. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Сіверському та Гуляйпільському напрямках на даний час доби ворог активних дій не проводив.

Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області, на цей час відомо про 15 боєзіткнень та понад 450 обстрілів населених пунктів та позицій наших підрозділів.