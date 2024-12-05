До суду передали справу злочинної організації, яка діяла в Одессі: серед звинувачених - Труханов

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу злочинної організації, до складу якої входили міський голова Одеси Геннадій Труханов, посадовці Одеської міської ради, керівник підприємства та інші особи – загалом 11 учасників.﻿ З посиланням на НАБУ, повідомляє Укрінформ.

Слідство встановило, що учасники злочинної організації у змові з іншими особами розробили механізм незаконного заволодіння коштами місцевого бюджету та землею територіальної громади міста Одеси для її подальшої передачі під забудову.

Через ці дії упродовж 2016-2019 рр. територіальна громада втратила щонайменше шість земельних ділянок загальною площею 15,9 га та 131 млн грн, які посадовці Одеської мерії незаконно переплатили під час купівлі нежитлової нерухомості на ділянці, яку нібито планували використати для розширення кладовища. Загальний розмір заподіяної шкоди за результатами експертизи становить 689 млн грн.

Схема, зокрема, передбачала передачу в оренду землі тергромади під забудову наперед визначеним компаніям поза конкурсом. Водночас гроші, реальну ринкову вартість права забудови, які мала б отримати громада, забудовники на підставі “понятійних договорів” сплачували злочинній організації, яка через підконтрольних осіб в Одеській міській раді забезпечувала ухвалення потрібного рішення щодо передачі в оренду тієї чи іншої ділянки із правом забудови (суперфіцій) фактично задарма.

Злочинна організація суворо дотримувалася заходів конспірації, інформаційної безпеки та вживала контррозвідувальні прийоми. НАБУ і САП встановили, що вербовка нових членів злочинної організації здійснювалась із застосуванням поліграфу. Під час перевірки на ньому, зокрема, ставили запитання про належність або співробітництво з правоохоронними органами. У спілкуванні учасники злочинної організації використовували засоби захищеного зв’язку, проводили зустрічі у приміщеннях із посиленими заходами безпеки, використовували спеціальну техніку для зняття інформації з електронних засобів зв’язку.

До злочинної діяльності залучили представників правоохоронних органів та місцевої влади. В обмін на ухвалення відповідних рішень на користь злочинної організації деякі з них отримували неправомірну вигоду у вигляді квартир у новобудовах.

Викриття злочинної організації відбулось у жовтні 2021 року, а у серпні 2023 року слідство у справі завершили. Ознайомлення з матеріалами справи стороною захисту тривало до грудня 2024 року.

У липні 2023 року матеріали стосовно одного з учасників злочину, експрокурора Одеської області, виділили в окреме провадження, яке скерували до суду у вересні цього року.

Як повідомлялося, ВАКС розглядав по суті справу з незаконного продажу заводу “Краян”. Обвинуваченими у цьому провадженні є мер Одеси Геннадій Труханов, чинні та колишні посадовці Одеської міськради. У межах досудового розслідування було встановлено, що протягом 2016-2019 років обвинувачені розробили злочинну схему заволодіння коштами місцевого бюджету та земельними ділянками для подальшої забудови.