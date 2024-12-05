У ЗСУ прокоментували дані про 300 човнів ворога і розповіли, чи є загроза для Херсону

Наразі українські військові готові до будь-якого розвитку подій. Командування Сил оборони Півдня має всю інформацію про підготовку російською армією плавзасобів, нібито, для форсування Дніпра, повідомляє Укрінформ.

Про це у телеефірі сказав речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, відповідаючи на питання про інформацію щодо 300 човнів, які РФ зібрала для перетину Дніпра.

"Командування Сил оборони Півдня теж має всю інформацію, проте ми готові до будь-якого розвитку подій. І скажу так: 300 човнів - ну, це 300 човнів. Не можна назвати, що це якась серйозна загроза" , - сказав він.

Волошин зазначив, що для того, щоб здійснити наступ, необхідно переправити, у тому числі, і бойову техніку, для чого потрібно обладнати переправи, або мати якісь відповідні засоби, більші за човни.

"А 300 човнів... Ну, на кожен посадять там 5 штурмовиків. Як вони будуть здійснювати ці переправи? Ви ж розумієте, що кілька залпів артилерії - і просто (все - ред.)" , - заявив речник.

Він підтвердив, що наразі в українських військових є вогневий контроль саме за цією ділянкою фронту.

За його словами, щодня на Придніпровському напрямку відбувається по кілька штурмових дій.

"Ворог намагається взяти під контроль, чи хоча б зачепитися за зону островів, які є у гирлі Дніпра. Щодня це приблизно 5-7 штурмів, і всі вони є невдалими, вони закінчуються втратами у особовому складі, втратами у плавзасобах, і жодного ефекту для ворога... Це більше схоже на розвідувально-пошукові дії, бо це штурми малими групами піхоти, від 5 до 7 осіб - вони не мають ефекту, і не мають ніякого результату" , - поінформував Волошин.

Речник пояснив: і ворог знає, і українські військові знають, що узбережжя, і в українських військових, і також у росіян, обладнано у інженерному плані, воно заміноване.