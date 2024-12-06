CNN: Єрмак на зустрічі з командою Трампа дав оцінку ситуації на фронті

Під час зустрічей керівника Офісу президента України Андрія Єрмака з американськими політиками і посадовцями українська сторона намагалася дати свою оцінку ситуації на полі бою та налагодити з американцями взаєморозуміння.﻿﻿ Про це пише CNN з посиланням на джерела, повідомляє Українська правда.

Видання зазначає, що зустріч відбулася в той час, коли новообраний президент США Дональд Трамп сигналізував про значні зміни в політиці щодо України, оскільки він прагне завершити війну між Росією та Україною.

Зустріч у середу, на якій, за словами одного з джерел CNN, також був присутній заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв, не мала на меті обговорення потенційного мирного плану або врегулювання війни.

Натомість українські посадовці намагалися дати новообраному віцепрезиденту Джей-Ді Венсу і майбутньому раднику з нацбезпеки новообраного президента США Дональда Трампа Майку Волтцу свою оцінку ситуації на полі бою та налагодити з ними взаєморозуміння.

За словами одного з джерел видання, українські посадовці вважають, що їм це вдалося, і вони залишилися задоволені зустріччю.

Українці запропонували загальний план своєї оборонної стратегії, але не вдавалися в деталі.

За даними американського видання, Волтц і Венс під час зустрічі надавали перевагу "режиму слухання".

Під час візиту в середу українська делегація не зустрічалася з новим посланцем Трампа в Україні Кітом Келлоггом. Джерело CNN зазначило, що Келлог приїжджав в Україну в минулому і Єрмак знає його, "тому їм не потрібна була зустріч для встановлення початкових міжособистісних стосунків".