DeepState: Окупанти захопили ще чотири населені пункти на Донеччині

У ніч проти 6 грудня аналітики проєкту DeepState оновили карту, повідомивши, що росіяни окупували Новопустинку, Старі Терни, Іллінку, Новодмитрівку на Донеччині, повідомляє Українська правда.

Крім того, йдеться в повідомленні, росіяни просунулися в Кураховому, Романівці та біля Успенівки.

Нагадаємо, раніше російська армія окупувала﻿ Благодатне, а також просунулися в Костянтинопольському, Сухих Ялах, Старих Тернах, Часовому Яру, Новопустинці, Єлизаветівці, біля Пушкіного, Зорі та Шевченка.

Водночас, за їхньою інформацією, є успіхи і в українських військових: вони звільнили Новий Комар (Донецька область).