Трамп обрав відповідального за політику США у сфері ШІ та криптовалют

Обраний президент США Дональд Трамп продовжує формувати свою команду. Він оголосив, що технологічний інвестор Девід Сакс займатиметься політикою США в галузі штучного інтелекту та криптовалюти, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє CNN.

Про вибір та призначення ще одного "царя" - політичного призначенця, якому потрібно вирішити конкретну проблему - Трамп оголосив у своїй соцмережі Truth Social.

"У цій важливій ролі Девід керуватиме політикою адміністрації в галузі штучного інтелекту та криптовалюти, двох областях, які мають вирішальне значення для майбутнього американської конкурентоспроможності" , - написав він.

Далі новообраний президент США ще раз наголосив, що Девід Сакс зосередиться на тому, щоб зробити Америку світовим лідером в обох областях. Зокрема, він буде:

захищати свободу слова в інтернеті "і відводити нас від упередженості та цензури" з боку технологічних компаній;

працювати над правовою базою, щоб криптоіндустрія отримала ясність, яку просила, і щоб могла процвітати у США.

Крім цього, Сакс очолить Президентську раду радників з науки та технологій.

CNN нагадало, що Трамп колись був скептиком стосовно криптовалюти. Однак згодом прийняв її з ентузіазмом, пообіцявши під час своєї президентської кампанії зробити США "криптостолицею планети".

Зазначимо, що в ніч на четвер 5 грудня біткоїн вперше досяг позначки 100 000 доларів за монету. Новий рекорд стався після того, як Трамп представив кандидатури своєї адміністрації, які, як вважається, стануть ключем до початку дружньої щодо криптовалюти політики, коли республіканець вступить на посаду президента у січні.