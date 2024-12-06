Партизани повідомили про диверсію на залізниці між Москвою і Курщиною

Партизанський рух "Атеш" заявив, що здійснив диверсію на залізничній магістралі, що з'єднує Москву з Курською областю, у такий спосіб затримавши постачання російських військ на лінії фронту, повідомляє Українська правда.

"Наш агент успішно спалив релейну шафу в районі населеного пункту Чехов Московської області на ключовій залізничній магістралі, що з'єднує Москву з Курською областю" , – йдеться у повідомленні.

В "Атеш" додали, що в такий спосіб порушили логістику окупантів, а саме затримали постачання палива і техніки для російських військ на лінії фронту.