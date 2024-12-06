Курс валют НБУ на 6 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 6 грудня 2024 року
Курс долара порівняно з 5 грудня знизився до рівня 41.5975 за 1 долар.
Євро подорожчав на 11 коп. до 43.8146 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів досяг рівня 52.9328 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс до рівня 47.0960 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 6 коп. до 10.2512 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.597 500
|EUR
|Євро
|43.814 600
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52.932 800
|CHF
|Швейцарський франк
|47,096 000
|PLN
|Польський злотий
|10.251 200
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.