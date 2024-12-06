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Курс валют НБУ на 6 грудня

Курс валют НБУ на 6 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 6 грудня 2024 року

Курс долара порівняно з 5 грудня знизився до рівня 41.5975 за 1 долар.

Євро подорожчав на 11 коп. до 43.8146 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів досяг рівня 52.9328 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс до рівня 47.0960 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 6 коп. до 10.2512 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.597 500 --0.0653
EUR Євро 43.814 600 +0.1103
GBP Фунт стерлінгів 52.932 800 +0.171
CHF Швейцарський франк 47,096 000 +0.1255
PLN Польський злотий 10.251 200 +0.0557

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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