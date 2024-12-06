Курс валют НБУ на 6 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 6 грудня 2024 року

Курс долара порівняно з 5 грудня знизився до рівня 41.5975 за 1 долар.

Євро подорожчав на 11 коп. до 43.8146 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів досяг рівня 52.9328 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс до рівня 47.0960 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 6 коп. до 10.2512 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.597 500 EUR Євро 43.814 600 GBP Фунт стерлінгів 52.932 800 CHF Швейцарський франк 47,096 000 PLN Польський злотий 10.251 200

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.