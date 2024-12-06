Нічна атака на Київ: у КДВА розповіли про збиті російські БпЛА
Вночі сили оборони знищили понад десяток російських БпЛА, які загрожували Києву, в одному з районів зафіксували падіння уламків БпЛА, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомили у КМВА.
У КМВА повідомили, що на столицю України російські дрони заходили хвилями, в більшості поодинокими цілями і з різних напрямків.
Повітряна тривога у місті за ніч оголошувалася двічі і сумарно тривала 4 години.
"Силами та засобами Сил Оборони було виявлено та знищено понад десяток російських БпЛА, які загрожували Києву…"
"Попередньо, в місті зафіксовано падіння (уламків БпЛА - ред.), але без серйозних руйнувань та потерпілих".