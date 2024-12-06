У правлячій партії Південної Кореї хочуть швикдо відсторонити президента Юна
Лідер правлячої партії Південної Кореї заявив у п'ятницю, що президента Юн Сук Йоля треба негайно відсторонити від виконання обов'язків, додавши, що Юн наказав заарештувати відомих політиків під час свого воєнного стану, який пізніше був скасований. Про це пише агентство Yonhap з посиланням на заяву очільника "Сили народу" Хан Дон Хуна на екстреному засіданні керівництва партії в Національній Асамблеї, повідомляє Українська правда.
"Враховуючи нещодавно виявлені факти, я вважаю за необхідне негайно відсторонити президента Юн Сок Йола від виконання його обов'язків для захисту Республіки Корея та її народу", – сказав він.
Хан зазначив, що 5 грудня підтвердилося, що Юн доручив командувачу контррозвідки Йо Ін Хенгу затримати ключових політичних фігур, звинувативши їх в тому, що вони є "антидержавними" силами, і навіть мобілізував розвідку для їх затримання.
Він вважає, що існує ймовірність того, що такі "радикальні дії" можуть повторитися, якщо Юн залишиться на посаді президента, і це поставить країну під "великий ризик".