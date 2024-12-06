Росіяни запустили по Україні понад 50 безпілотників: скільки збила ППО
У ніч на 6 грудня росіяни атакували Україну безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили 32 безпілотники, 16 – було локаційно втрачено, ще два – полетіли у Білорусь.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Загалом окупанти застосували для удару 53 безпілотники типу Shahed та дрони інших типів, які запустили з району Орел (РФ).
"Станом на 07.00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 32 ворожі БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях. 16 безпілотників локаційно втрачено, 2 — вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі", – йдеться у повідомленні.