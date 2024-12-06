Росіяни запустили по Україні понад 50 безпілотників: скільки збила ППО

У ніч на 6 грудня росіяни атакували Україну безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили 32 безпілотники, 16 – було локаційно втрачено, ще два – полетіли у Білорусь.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом окупанти застосували для удару 53 безпілотники типу Shahed та дрони інших типів, які запустили з району Орел (РФ).