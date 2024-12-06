Генштаб: Російські втрати у війні перевищили 750 тисяч у живій силі
Станом на 6 грудня втрати Росії за час повномасштабного вторгнення перевищили 750 тисяч у живій силі, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 06.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 750 610 (+1 660) осіб,
- танків – 9 514 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 19 518 (+46) од,
- артилерійських систем – 21 043 (+20) од,
- РСЗВ – 1 253 (+0) од,
- засобів ППО – 1 020 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 023 (+46) од,
- крилатих ракет – 2 857 (+2) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30 899 (+56) од,
- спеціальної техніки – 3 633 (+3) од.
Дані уточнюються.