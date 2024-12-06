Лавров: Росія та США можуть співпрацювати "заради Всесвіту"

Глава МЗС Росії Сергій Лавров дав інтерв'ю скандально відомому колишньому ведучому телеканалу "Fox News" Такеру Карлсону, в якому з-поміж іншого заявив, що Москва і Вашингтон можуть співпрацювати "заради Всесвіту", а також сказав, що Росія хотіла показати запуском "Орєшніка" по Україні, повідомляє Українська правда.

РИА-Новости опублікували головні тези з інтерв’ю Лаврова.

У них Лавров повторив багато традиційних російських наративів, зокрема й про протистояння між Росією та США і війну в Україні.

Зокрема, в інтерв’ю Лаврова йдеться про те, що:

"Росія не хоче погіршувати ситуацію, сподівається, що її сигнал США у вигляді випробування "Орєшніка" був сприйнятий серйозно;

Росія готова надіслати додаткові "повідомлення" Заходу, якщо там не зроблять необхідних висновків у світлі запуску "Орєшніка";

Росія, випробувавши "Орєшнік", хотіла донести до Заходу, що робитиме все, щоб захистити свої інтереси;

США знали заздалегідь про запуск "Орєшніка" і не побачили в тестовому запуску чогось по-справжньому небезпечного;

Москва буде готова використовувати будь-які засоби для того, щоб не дати Заходу завдати Росії "стратегічної поразки";

Розмови про обмежений обмін ядерними ударами – це запрошення до катастрофи, якої Росія не хоче;

Росія не бачить причин, через які Москва і Вашингтон не можуть співпрацювати заради Всесвіту;

Росія не думає про війну зі США і не хоче її, така війна може мати ядерний характер, для Москви головне її уникнути;

Заяви Заходу про відсутність у Росії "червоних ліній" і їх зрушення – дуже серйозна помилка;

Росія і США офіційно не воюють, те, що відбувається в Україні, є гібридною війною;

Росія не почала б "СВО", якби Захід і Київ дотримувалися мінських домовленостей;

Росія не має наміру знищувати українців, вони – "брати і сестри" для російського народу;

Трамп – сильна людина, яка не любить відкладати справи, він доброзичливий у розмові, але це не означає, що він налаштований проросійськи;

Канали зв'язку між Росією і США є, їх кілька, але вони в основному задіяні в питанні обміну людьми, які відбувають терміни в обох країнах".

На запитання Карлсона про те, хто ухвалює зовнішньополітичні рішення у США, Лавров відповів, що "не хоче гадати", і це "питання до Вашингтона".