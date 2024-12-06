Салліван обіцяє Україні "лавину" зброї та нові санкції – The Guardian

Білий дім за президентства Джо Байдена розробив останню стратегію підтримки України. Вона включає "лавину" військової допомоги та масштабні нові санкції проти Росії. Про це повідомляє The Guardian, пише Едуард Ткач, РБК-Україна.

Як пише видання, у четвер радник Байдена з національної безпеки США Джейк Салліван зустрівся з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Їхня зустріч тривала понад годину. За підсумками зустрічі старший радник Байдена пообіцяв, що до середини січня 2025 року США нададуть Україні сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисячі ракет та сотні одиниць бронетехніки.

Окрім цього, Сполучені Штати обіцяють підтримати Україну в її кадровому питанні, пропонуючи навчати нових солдатів на об'єктах за межами української території.

Це відбувається паралельно з вже практично остаточною домовленістю про виділення 20 млрд доларів кредитних коштів, які будуть погашені за рахунок заморожених російських активів.

The Guardian додає, що США пов'язують це з низкою нових санкцій, які будуть запроваджені найближчими тижнями, щоб ускладнити можливості Росії продовжувати військові дії та посилити позиції України за столом переговорів, які могли б закласти основу для майбутнього врегулювання.

Цей останній крок Білого дому було зробено трохи більш ніж за місяць до інавгурації Дональда Трампа, після чого США можуть представити абсолютно нову стратегію повного припинення вогню.