У Донецькій області залишаються майже 320 тисяч цивільних – ОВА

У Донецькій області наразі залишається близько 318 тисяч цивільних осіб, обов’язкова евакуація у регіоні триває. Про це заявив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін, повідомляє Укрінформ.

"Тривають евакуаційні заходи цивільного населення з території області. З початку проведення цих заходів силами влади всіх рівнів, також добровольчих формувань, волонтерів та самостійно з території області було евакуйовано більше 1 млн 177 тис. осіб цивільного населення. З них 187 тис. – це діти і більше 46 тис. – це інваліди…. І станом на зараз залишається на території Донеччини, підконтрольній українській владі, близько 318 тис. осіб" , - сказав Петлін.

Він нагадав, що на підконтрольній Україні території Донецької області з 2 серпня 2022 року, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів № 679, триває обов’язкова евакуація цивільного населення.

Петлін також додав, що за цей час проведення евакуації на місце постійного проживання поверталося і знову евакуювалися загалом близько 243 тис. осіб.

Як повідомлялося, станом на 27 листопада в Донецькій області, яка контролюється Україною, залишалося 321 тис. цивільного населення.

Станом на 4 грудня, в 11 населених пунктах Донецької області, де триває примусова евакуація родин з дітьми, залишаються 126 дітей.