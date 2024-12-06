Сербія планує продовжити купувати російський газ – віце-прем'єр

Сербія веде переговори з Росією про продовження контракту на постачання природного газу, який спливає у березні. Вона орієнтується на обсяги, аналогічні обсягам за чинною угодою з "Газпромом".﻿ Про це заявив віце-прем'єр Сербії Олександр Вулін в інтерв'ю Bloomberg, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Завдяки "міцним відносинам" з Москвою "ми знаходимося в дуже добрій позиції, щоб говорити про економіку, говорити з Росією про газову угоду", заявив Вулін.

Балканська держава збалансувала свої відносини з Росією після вторгнення Кремля в Україну. Хоча Сербія не ухвалила західних санкцій проти Москви, вона надала допомогу Києву та засудила агресію.

Сербія, яка споживає близько 3 млрд кубометрів газу на рік, покладається на російський "Газпром" приблизно на дві третини обсягів і отримує їх від Москви. Тим не менш, країна працювала над диверсифікацією своїх джерел, купуючи у Азербайджану та відкриваючи новий маршрут до терміналу зрідженого газу в Греції.

Сербія знає про зміни у порядку оплати постачання російського газу, які Володимир Путін вніс 5 грудня, сказав Вулін.

"Щодо платежів, то ми зробимо все, про що домовимося з Росією" , - сказав він.

"Я абсолютно впевнений, що ми підпишемо нову угоду дуже скоро, що ми матимемо прекрасні умови" , - заявив Вулін у своїй промові на форумі в ОАЕ.

Розрахунки з Москвою

Володимир Путін 5 грудня скасував для покупців російського газу можливість конвертувати валюту у рублі у "Газпромбанку". Це ускладнило процес платежів, оскільки наразі покупцям доведеться конвертувати валюту в інших місцях.

Санкції США проти "Газпромбанку", запроваджені минулого місяця, означають, що "Газпромбанк" не може обробляти будь-які нові енергетичні транзакції, які стосуються фінансової системи США. Санкції забороняють американцям вести бізнес із банком та заморожують його активи в США.

У 2023 році Росія поставила через Україну близько 15 млрд кубометрів (млрд кубометрів) газу - це всього 8% від пікових обсягів постачання російського газу до Європи різними маршрутами в 2018-2019 роках.

Однак деякі країни, такі як Туреччина та Угорщина, як і раніше, закуповують газ у великих обсягах у Росії. Нещодавно "Газпром" припинив постачання австрійської компанії OMV.

Угорщина звернулася до США з проханням звільнити "Газпромбанк" від санкцій щодо платежів за природний газ, заявивши, що ці санкції можуть негативно вплинути на деяких союзників США.