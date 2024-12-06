Сирський назвав втрати України під час операції у Курській області

Під час операції Сил оборони у Курській області ворогу довелось оборонятись в некомфортних для нього умовах. Втрати України фактично удвічі менші, ніж у росіян, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського у документальному фільмі "Операція Курськ. Як це було насправді з перших уст".

"Вони (росіяни, - ред.) відчули те, що відчуваємо ми. Тобто вони змушені були обороняти власну територію, і причому в тих умовах, які не були для них комфортними. Тут, під час проведення наступальних дій, у нас втрати фактично удвічі були меншими, ніж у тих, що оборонялися", - зазначив він.

Операція у Курській області

У травні 2024-го розвідка України отримала інформацію щодо підготовки Росією наступу з Курської області у напрямку Сум. Метою наступу було створення "буферної зони" вздовж північного кордону України, а також продовження атак на Харківську область.

У відповідь на плани ворога командування прийняло рішення щодо проведення операції на території Курської області.

6 листопада Сирський розповів, що під час операції втрати росіян перевищили 20 тисяч:

7905 ліквідовані;

12220 поранені;

717 були узяті в полон.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що диктатор Володимир Путін поставив завдання своїм військам витіснити наших бійців з території Курської області до інавгурації 47-го президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа.