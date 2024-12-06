Українські АЕС значною мірою відновили генерацію після обстрілів РФ – МАГАТЕ

Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС значною мірою відновили виробництво електроенергії після тимчасового зниження потужностей минулого тижня через російські обстріли. Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, пише Ніна Єланська, РБК-Україна.

Він зазначив, що станції все ще функціонують у складних умовах, зумовлених постійними атаками РФ на енергетичну інфраструктуру України.

Поточний стан

Діючі блоки: з дев’яти реакторів на трьох АЕС вісім наразі працюють, один - зупинений.

Проблеми з електропостачанням: деякі зовнішні лінії електропередач залишаються відключеними через удари по критичній інфраструктурі.

Повідомляється, що моніторингові групи МАГАТЕ продовжують слідкувати, щоб ядерна безпека на станціях підтримувалась, незважаючи на сигнали повітряних тривог і загрозу, як-от нещодавній проліт 17 безпілотників РФ поблизу Південноукраїнської АЕС.

Гроссі наголосив на:

необхідності стабільного зовнішнього електропостачання для забезпечення ядерної безпеки.

значній стійкості українських операторів, які підтримують роботу станцій у складних умовах.

важливості бути готовими до можливих викликів через "крихкість" електромережі.

Він також закликав до максимальної стриманості, щоб уникнути дій, які можуть вплинути на зовнішнє постачання енергії або ядерну безпеку. Це попередження в черговий раз стосуються рішень Росії продовжувати обстріли українських енергетичних об'єктів, через що ядерна безпека регіону ставиться під питання.