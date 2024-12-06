Close button

Українські АЕС значною мірою відновили генерацію після обстрілів РФ – МАГАТЕ

Українські АЕС значною мірою відновили генерацію після обстрілів РФ – МАГАТЕ
Фото: facebook.com/atom.gov.ua

Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС значною мірою відновили виробництво електроенергії після тимчасового зниження потужностей минулого тижня через російські обстріли. Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, пише Ніна Єланська, РБК-Україна.

Він зазначив, що станції все ще функціонують у складних умовах, зумовлених постійними атаками РФ на енергетичну інфраструктуру України.

Поточний стан

  • Діючі блоки: з дев’яти реакторів на трьох АЕС вісім наразі працюють, один - зупинений.
  • Проблеми з електропостачанням: деякі зовнішні лінії електропередач залишаються відключеними через удари по критичній інфраструктурі.

Повідомляється, що моніторингові групи МАГАТЕ продовжують слідкувати, щоб ядерна безпека на станціях підтримувалась, незважаючи на сигнали повітряних тривог і загрозу, як-от нещодавній проліт 17 безпілотників РФ поблизу Південноукраїнської АЕС.

Гроссі наголосив на:

  • необхідності стабільного зовнішнього електропостачання для забезпечення ядерної безпеки.
  • значній стійкості українських операторів, які підтримують роботу станцій у складних умовах.
  • важливості бути готовими до можливих викликів через "крихкість" електромережі.

Він також закликав до максимальної стриманості, щоб уникнути дій, які можуть вплинути на зовнішнє постачання енергії або ядерну безпеку. Це попередження в черговий раз стосуються рішень Росії продовжувати обстріли українських енергетичних об'єктів, через що ядерна безпека регіону ставиться під питання.

Новини

Популярні теми форуму

analytics