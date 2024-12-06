У Пентагоні розповіли, скільки залишилося грошей на допомогу Україні

США наразі мають близько $9 мільярдів коштів для військової допомоги в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, а також оборонних пакетів за повноваженнями президента. Таку цифру назвав речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, повідомляє Укрінформ.

"Залишилося $2,21 мільярда в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), а також $6,8 мільярда в межах президентських повноважень" , - сказав представник оборонного відомства США.

У відповідь на запитання, чи встигне Пентагон забезпечити передачу всієї допомоги Україні до завершення каденції чинної адміністрації, генерал зауважив, що його відомство отримало вказівку від Білого дому. Її суть у тому, щоб "докласти всіх зусиль, аби надалі у прискореному порядку надавати допомогу Україні та використовувати повноваження, які є в наявності".

Райдер підкреслив, що саме це і робить Міноборони США.

"Що не змінилося в міністерстві, так це відчуття терміновості щодо виділення підтримки України" , - додав представник Пентагону.

Він підкреслив, що Сполучені Штати продовжать це робити, а також і надалі контактуватимуть з українською стороною, союзниками й партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для захисту свободи й суверенітету.