У Пентагоні розповіли, скільки залишилося грошей на допомогу Україні
США наразі мають близько $9 мільярдів коштів для військової допомоги в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, а також оборонних пакетів за повноваженнями президента. Таку цифру назвав речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, повідомляє Укрінформ.
"Залишилося $2,21 мільярда в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), а також $6,8 мільярда в межах президентських повноважень", - сказав представник оборонного відомства США.
У відповідь на запитання, чи встигне Пентагон забезпечити передачу всієї допомоги Україні до завершення каденції чинної адміністрації, генерал зауважив, що його відомство отримало вказівку від Білого дому. Її суть у тому, щоб "докласти всіх зусиль, аби надалі у прискореному порядку надавати допомогу Україні та використовувати повноваження, які є в наявності".
Райдер підкреслив, що саме це і робить Міноборони США.
"Що не змінилося в міністерстві, так це відчуття терміновості щодо виділення підтримки України", - додав представник Пентагону.
Він підкреслив, що Сполучені Штати продовжать це робити, а також і надалі контактуватимуть з українською стороною, союзниками й партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для захисту свободи й суверенітету.