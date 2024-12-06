США, Філіппіни та Японія провели військові маневри у Південнокитайському морі

Збройні сили Сполучених Штатів, Філіппін та Японії у п’ятницю провели спільну морську діяльність у 200-мильній виключній морській економічній зоні Філіппін у Південнокитайському морі, на окремі райони якої претендує Китай. Про це йдеться у повідомленні Індо-Тихоокеанського командування США (USINDOPACOM), повідомляє Укрінформ.

До тренувань залучались військова авіація і бойові кораблі союзників, зокрема літак США P-8A Poseidon, філіппінські патрульні кораблі та есмінець японських морських сил самооборони.

Їх метою було посилення оперативної сумісності оборонних тактик, методів і процедур.

Союзники називають такі маневри "спільною морською діяльністю", аби уникнути слів "військові навчання" і зайвий раз не провокувати Китай на різку реакцію у відповідь.

"Сполучені Штати разом із нашими союзниками та партнерами підтримують право на свободу судноплавства і польотів, інше законне використання морського та міжнародного повітряного простору, а також повагу до морських прав відповідно до міжнародного права" , - підкреслюється в заяві.

Морські навчання союзників пройшли через два дні після останньої жорсткої сутички між суднами Філіппін та Китаю поблизу спірної мілини Скарборо в Південнокитайському морі, під час якої китайські кораблі вчергове застосували водомети проти філіппінських суден і вдались до небезпечних маневрів, щоб відтіснити їх від мілини.

Китай вважає багату рибою та іншими ресурсами мілину Скарборо своєю територією, хоча вона знаходиться за 120 миль від Філіппін, тобто у межах їх 200-мильної виключної морської економічної зони, і приблизно за 500 миль від Китаю.

Ця мілина залишається основною точкою суперечок щодо суверенітету та прав на риболовлю між Філіппінами і КНР.