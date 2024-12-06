Естонський обороний стартап випробує зенітні ракети в Україні

Естонська оборонна компанія Frankenburg Technologies розпочне випробування власних зенітних ракет в Україні наступного року. Про це заявив генеральний директор компанії Кусті Салм в інтерв'ю ERR, повідомляє Європейська правда.

За словами Салма – ця технологія перспективна, відтак компанія почне випробовувати її в Україні в новому році. За його словами, угода про проведення випробувань вже укладена, а технологія компанії привернула широку увагу.

"Технологія перспективна, і в новому році ми почнемо тестувати її в Україні" , – акцентував він.

Як передає мовник, про це свідчить нещодавній звіт у Bloomberg, в якому Frankenburg був названий серед чотирьох провідних високотехнологічних оборонних стартапів Європи.

На сайті Frankenburg зазначено, що компанія прагне здійснити революцію в системах наведення ракет, використовуючи програму ситуаційної обізнаності на основі штучного інтелекту.

Bloomberg зазначає, що Салм, який донедавна обіймав посаду секретаря міністерства оборони Естонії, привів до компанії чотирьох генералів сил спеціального призначення. Відомо, що з Естонії до компанії приєдналися колишній керівник Сил оборони Мартін Херем і Вейко-Велло Палм, командир естонської дивізії і колишній начальник генерального штабу.

Зазначимо, на початку листопада Міністерство оборони України повідомило, що Україна отримає до кінця 2024 року ракети протиповітряної оборони естонської оборонної компанії Frankenburg Technology для випробувань.