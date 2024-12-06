В окупованій Керчі пролунали вибухи поблизу суднобудівного заводу – соцмережі

У тимчасово окупованій Керчі в районі суднобудівного заводу пролунали вибухи, повідомляє Укрінформ.

"У Керчі гуркоче в районі суднобудівного заводу «Залив» і якусь заграву видно в Аршинцевому", - йдеться в повідомленні телеграм-каналу "Крымский ветер".

Пізніше повідомили, що у Керченській протоці здійснюють прорив українські морські дрони, російські військові намагаються їх знищити з моря, з берега і з повітря.

Також за даними моніторингової групи "Крымского ветра", поряд із Керченським мостом працює потужне джерело РЕБ.

"Дані системи AIS спотворені. Місцезнаходження суден визначається нібито на суші, причому вони збираються в характерний "хоровод", - йдеться у повідомленні.