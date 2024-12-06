"Гаюн" порахував, скільки дронів РФ залетіли до Білорусі цієї ночі

У ніч із 5 на 6 грудня в Білорусь залетіли десять дронів РФ під час атаки по Україні. Вони заходили так званим "білоруським коридором", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"Вночі з 5 на 6 грудня зафіксовано щонайменше 10 заходів російських дронів-камікадзе типу "Шахед" до Білорусі з України та РФ", - ідеться в повідомленні.

Дрони, за даними "Гаюна", знову заходили в Білорусь прямо з Росії, уже традиційно проходили через "білоруський коридор" і рухалися в напрямку Гомеля, Лоєва та Мозиря.

"Перший захід був о 22:07, а подальші - 01:06, 01:23, 01:33, 01:40, 01:53, 01:56, 03:08, 03:34 і 03:36", - зазначили в моніторинговій групі.

Атаки РФ по Україні

Російські війська постійно обстрілюють Україну дронами. Причому спочатку безпілотники не залітали в Білорусь, а вперше захід БПЛА в Білорусь стався в липні 2024 року.

Відзначимо, що максимальний рекорд із зальоту дронів у Білорусь було встановлено 24-25 листопада, коли залетіли 38 безпілотників.

Зазначимо, що під час атаки по Україні на 6 грудня Росія запустила понад 50 дронів. ППО збила 32 з них, ще два залетіли в Білорусь.