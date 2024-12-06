У ДСНС попередили про ожеледицю в Києві та області

У Києві, а також області найближчої години очікується ожеледиця. Вона утримуватиметься до кінця поточної доби, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Синоптики попереджають: на дорогах Києва та області найближчої години з утриманням до кінця доби 6 грудня - ожеледиця! І рівень небезпеки, жовтий" , - пише ДСНС та додає, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Поради для водіїв та пішоходів на випадок ожеледиці

Ожеледиця на дорогах створює серйозну небезпеку для всіх учасників руху. Ось кілька порад для водіїв та пішоходів, які допоможуть уникнути травм і аварій:

Поради для водіїв:

зменшуйте швидкість. При ожеледиці краще рухатися повільніше, ніж зазвичай, щоб мати більше часу на реакцію;

тримайте дистанцію. Відстань до автомобіля попереду має бути в кілька разів більшою, ніж у звичайних умовах;

уникайте різких маневрів. Плавно гальмуйте, розганяйтеся і виконуйте повороти, щоб уникнути заносу;

використовуйте зимові шини. Шини з хорошим протектором забезпечують краще зчеплення з дорогою;

перевіряйте технічний стан авто. Переконайтеся, що справні гальма, працюють фари та склоочисники.

Поради для пішоходів: