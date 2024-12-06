Верховну Раду поповнили ще двоє депутатів

Сьогодні, 6 грудня, у Верховній Раді двоє народних депутатів склали присягу. Про це заявив народний депутат України Ярослав Железняк, повідомляє Лівий берег.

"Новий член Парламенту Таміла Ташева прийняла зараз присягу і офіційно стала народним депутатом України" , – написав він у телеграмі.

Вона замінить Олега Макарова.

Також прийняв присягу Богдан Лукашук, який поповнить склад "Батьківщини" замість Альони Шкрум.

Тепер у парламенті працює 401 народний обранець.

Нагадаємо, Олег Макаров помер у жовтні. Він був секретарем комітету з питань правової політики, правником, громадським діячем, членом Етичної комісії всеукраїнської громадської організації "Асоціація правників України".

Нещодавно Альона Шкрум сама оголосила про складання депутатських повноважень. Її рішення підтримали нардепи.