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Верховну Раду поповнили ще двоє депутатів

Верховну Раду поповнили ще двоє депутатів
Фото: Facebook

Сьогодні, 6 грудня, у Верховній Раді двоє народних депутатів склали присягу. Про це заявив народний депутат України Ярослав Железняк, повідомляє Лівий берег.

"Новий член Парламенту Таміла Ташева прийняла зараз присягу і офіційно стала народним депутатом України", – написав він у телеграмі. 

Вона замінить Олега Макарова.  

Також прийняв присягу Богдан Лукашук, який поповнить склад "Батьківщини" замість Альони Шкрум.

Тепер у парламенті працює 401 народний обранець. 

Нагадаємо, Олег Макаров помер у жовтні. Він був секретарем комітету з питань правової політики, правником, громадським діячем, членом Етичної комісії всеукраїнської громадської організації "Асоціація правників України".

Нещодавно Альона Шкрум сама оголосила про складання депутатських повноважень. Її рішення підтримали нардепи. 

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