Верховну Раду поповнили ще двоє депутатів
Сьогодні, 6 грудня, у Верховній Раді двоє народних депутатів склали присягу. Про це заявив народний депутат України Ярослав Железняк, повідомляє Лівий берег.
"Новий член Парламенту Таміла Ташева прийняла зараз присягу і офіційно стала народним депутатом України", – написав він у телеграмі.
Вона замінить Олега Макарова.
Також прийняв присягу Богдан Лукашук, який поповнить склад "Батьківщини" замість Альони Шкрум.
Тепер у парламенті працює 401 народний обранець.
Нагадаємо, Олег Макаров помер у жовтні. Він був секретарем комітету з питань правової політики, правником, громадським діячем, членом Етичної комісії всеукраїнської громадської організації "Асоціація правників України".
Нещодавно Альона Шкрум сама оголосила про складання депутатських повноважень. Її рішення підтримали нардепи.