Сирський та Буданов привітали українців з Днем Збройних сил України

Сьогодні, 6 грудня, в Україні відзначають День Збройних сил України (ЗСУ). Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов привітали українців, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять повідомлення у Facebook Олександра Сирського та Кирила Буданова.

Вони наголошують, що українські захисники вже понад 10 років чинять опір російським окупаційним військам. Наші військові демонструють згуртованість, вони добре оснащені та впевнено крокують до перемоги.

Сирський зазначає, що сучасні Збройні Сили України успадкували хоробрість і волелюбність у попередніх українських військових формувань новітнього часу: Українських січових стрільців, Армії УНР та Української Галицької Армії, героїв Холодного Яру, Української Повстанської Армії.

"Дякую усім мужнім воїнам, які б'ються на Донеччині та Луганщині, захищають Запоріжжя, прикордоння на Чернігівщині і Сумщині, б'ються за Чорне море, обороняли Київ... А також тим, які брали участь у Харківській наступальній операції, операції зі звільнення правобережної Херсонщини, Курській наступальній операції – під час реалізації яких російські окупанти зазнавали в обороні вдвічі більших втрат, ніж Сили оборони України в наступі" , – " головнокомандувач ЗСУ.

Буданов звертає увагу на те, що росіяни задля відновлення статусу наддержави і нарощування мілітаристської потуги спрямовують імперіалістичну, загарбницьку, екзистенційнувійну не лише на захоплення території, а й на знищення української державності, нашої національної ідентичності, геноцид українського народу. Він цитує Пилипа Орлика, який говорив, що які б великі не були московські насильства, вони не дають ніякого законного права москалям щодо України.

"Пишаюсь воєнними розвідниками, які спільно з представниками інших складових сил оборони нещадно нищать окупантів, виконують складні завдання – від стратегічної розвідки до бойових операцій зі звільнення українських земель, а також здійснюють спеціальні місії на окупованих територіях і в тилу ворога, підриваючи воєнний та економічний потенціал агресора" , – написав керівник ГУР.

Головнокомандувач ЗСУ також опублікував відео-привітання від українських захисників.