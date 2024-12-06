Війна в Сирії: лідер повстанців назвав основну мету операції

Абу Мохаммад аль-Джолані, ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", заявив, що основною метою повстанців залишається повалення режиму Башара Асада, а також "будівництво нової Сирії", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє CNN.

"Коли ми говоримо про цілі, то метою революції залишається повалення цього режиму. Це наше право використовувати всі доступні засоби для досягнення цієї мети", - наголосив лідер повстанців.

У своєму першому за багато років інтерв’ю CNN Джолані наголосив на намірі створити уряд, заснований на інституціях і демократично обраній раді.

За його словами, угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", утворене на базі сирійської філії Аль-Каїди, прагне встановити нову модель управління Сирією.

Він нагадав, що повстанці захопили стратегічно важливі міста Алеппо та Хама, наносячи удари по режиму Асада та його союзникам з Росії та Ірану.

Джолані намагається дистанціювати свою групу від екстремістського минулого, використовуючи своє справжнє ім’я Ахмед аль-Шараа і заявляючи про відкритість до меншин.

Він стверджує, що його погляди змінилися з часу роботи в Аль-Каїді, і нове угрупування прагне уникати жорстких тактик, що були характерними для джихадистських груп.

"Ми говоримо про більший проект - ми говоримо про будівництво Сирії..."Хаят Тахрір аш-Шам" є лише частиною цього діалогу, і він може розірватися в будь-який момент. Це не самоціль, а засіб виконання завдання: протистояння цьому режиму", - пояснив Джолані.

Лідер повстанців запевнив, що християни та інші меншини можуть жити безпечно під їхнім управлінням, хоча правозахисники висловлюють сумніви щодо деяких дій "Хайят Тахрір аш-Шам".

"Були деякі порушення щодо них (меншин - ред.) з боку певних осіб у періоди хаосу, але ми розглянули ці проблеми", - запевнив він.

Джолані заявив, що новий уряд Сирії має бути інституційним і прозорим.

"Сирія заслуговує на інституційну систему управління, а не таку, де один правитель приймає свавільні рішення", - зазначив він.

Війна у Сирії

Минулого тижня у Сирії почалися масштабні бойові зіткнення між повстанцями ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", загонами Сирійської національної армії та армією диктатора Башара Асада, якого довгі роки підтримує Росія та Іран.

За однією з версій, повстанців підтримує Туреччина, але це не було офіційно підтверджено.

Бойовий прогрес "Хайят Тахрір аш-Шам" у Сирії, включаючи захоплення Алеппо 1 грудня та Хами, про яке стало відомо учора, 6 грудня, викликав резонанс у світовій спільноті.

Додамо, що це угрупування, не дивлячись на деяку зміну поглядів та відсторонення від минулого, поки залишається визнаною терористичною організацією у США, Туреччині, та інших державах. ООН також дотримується такої позиції.