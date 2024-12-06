Сирійські повстанці наблизилися до важливого міста Хомс на 5 км – The Guardian

Сирійські моніторингові сервіси повідомили, що станом на 6 грудня повстанці наблизилися до важливого міста Хомс, взяття під контроль якого дозволить їм перерізати головну дорогу постачання. Про це пише The Guardian, повідомляє Лівий берег.

Сирійська обсерваторія з прав людини стверджує, що Хаят Тахрір аль-Шам та союзницькі війська "наблизилися на відстань п'яти кілометрів віл околиць міста Хомс після отримання контролю над містами Растан та Талбіссе". Відомо, що сьогодні з Хомса почали масово виїжджати місцеві.

Мешканці та військові моніторинги повідомили, що місто покинули вже тисячі людей. Російська авіація тим часом вночі знищила міст уздовж ключового шосе, аби не дати повстанцям використовувати цей шлях до Хомса.

Нагадаємо, вчора повстанці витіснили армію режиму Асада з міста Хама – одного з ключових для оборони Дамаска міст. Наступ повстанців триває з 28 листопада.

Росія і сирійська армія завдають по містах, над якими вони втратили або втрачають контроль, авіаударів, внаслідок яких загинули десятки мирних людей, зокрема діти.

За даними ГУР, Росія перекидає в Сирію найманців так званих ПВК, аби вони посилили її війська, що підтримують режим Башара Асада.