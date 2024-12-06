Більшість американців вірять, що РФ може атакувати країну НАТО – опитування

Опитування показало, що більшість американців вірять у те, що Росія може поширити свою агресію на країни-члени НАТО. Відповідне опитування провів американський Інститут Рональда Рейгана, повідомляє Європейська правда.

За даними опитування, 79% занепокоєні потенційною російською атакою на країну-члена НАТО.

Опитування також показало, що американці в переважній більшості сприймають Росію як противника (80% проти 14%).

85% висловлюють занепокоєння тим, що Росія фінансує кібератаки проти США.

Ще 79% занепокоєні з приводу російської допомоги Ірану та іншим режимам-ізгоям.

При цьому попередні опитування свідчать про стабільну двопартійну прихильність до НАТО (близько 60% з року в рік) і ще більшу підтримку принципу колективної оборони (понад 70% в опитуванні, проведеному на початку цього року).

Нагадаємо, у минулому обраний президент США Дональд Трамп заявляв, що Вашингтон не захищатиме жодну країну-союзника по НАТО, яка не витрачає на оборону щонайменше 2 відсотки свого валового внутрішнього продукту.

Згодом обраний віцепрезидент Трампа Джей Ді Венс заявив, що Трамп збереже США в НАТО, хоча важливо, щоб трансатлантичний альянс не був "просто соціальним клієнтом".