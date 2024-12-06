У ЦПД пояснили, навіщо Росія готує новий "наступ на Херсон"

Росія знадобився так званий "наступ на Херсон" для підвищення ставок. Кремль планує "торгувати" цією "загрозою" перед США, як і ударом "Орєшніком" по Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

За його словами, путіністи намагаються роздути і виставити як умову загрозу Запорізькій і Херсонській областям так, щоб у США в серйозність їхніх намірів повірили.

"Цю маячню озвучує Лавров в інтерв'ю Такеру Карлсону, а армія Росії показово тренується форсувати Дніпро на полігонах і готується до активних дій на Херсонщині і в Запорізькій області. Росіяни прагнуть "торгувати" цією загрозою, так само, як і "Орєшніком" в своїй стратегії підвищення ставок", - зазначив військовий.

Водночас, як зазначає Коваленко, Україна розуміє загрози і має власну протидію.

Що відомо про "наступ на Херсон" росіян

На початку грудня повiдомлялось, що окрім наступу на Запоріжжя росіяни можуть найближчим часом здійснити ще одну операцію - з метою наступу на Херсон, форсувавши Дніпро, адже всі мости в напрямку цього міста зруйновані або пошкоджені.

Днями у ЗСУ розповіли, що російські військові намагаються закріпитися на острівній зоні поблизу Херсона. Ворог постійно проводить штурми на напрямку. Зокрема, для цього Росія зібрала 300 човнів. Крім того, РФ атаками по цивільних у Херсоні тренує своїх операторів дронів.

Додамо, що раніше партизани уточнювали, що подібні спроби загарбників найчастіше неуспішні, оскільки окупанти тонуть, намагаючись висадитися на островах Дніпра.

Нагадаємо, раніше фіксувалася підготовка РФ до подібних дій. Росіяни масово вилучали човни у цивільних у Херсонській області, а також перекидали стару техніку і мобілізованих у Херсонську та Запорізьку області.