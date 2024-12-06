Російська нафта знову постачається до Чехії після дводенної паузи

Постачання російської нафти до Чехії через нафтопровід "Дружба" відновилося в п'ятницю після дводенної паузи. Про це йдеться в повідомленні чеської нафтопереробної компанії Orlen Unipetrol, повідомляє ЛігаБізнес.

"Постачання відновилося сьогодні вранці, і нафта знову надходить через нафтопровід "Дружба" до Чехії" , – сказав генеральний директор Orlen Unipetrol Маріуш Внук.

Він подякував за допомогу уряду Чехії та управлінню державних матеріальних резервів Чеської Республіки.

Причини перебоїв з постачанням російської нафти досі не відомі. Спецпредставник МЗС Чехії Вацлав Бартушка вважає, що Росія зробила це навмисно як послання.

Південна гілка нафтопроводу "Дружба" не єдине джерело постачання нафти до Чехії. Країна отримує її також з Італії через трубопровід TAL, потужність якого зараз розширюється. У першій половині року Чехія збирається повністю перейти на нафту з Італії й більше не залежати від Росії.

Трубопровід TAL, який з'єднаний з німецьким IKL, отримує нафту з кількох джерел: Каспійського регіону, США та Африки.

Нагадаємо, 2 грудня польський трубопровідний оператор PERN повідомив, що на ділянці північного нафтопроводу "Дружба", що проходить через Білорусь, Польщу, Німеччину, Латвію та Литву, сталася аварія.

У PERN заявили, що розглядають усі можливі версії пошкодження трубопроводу – від технічної поломки до диверсії. Попри аварію, постачання казахстанської нафти до Німеччини через "Дружбу" не припинялось.