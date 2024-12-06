У Німеччині можуть повернути призов до армії: подробиці

Фрідріх Мерц, лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і головний претендент на посаду наступного канцлера Німеччини, заявив, що планує повернути призов до армії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Times.

Його ініціатива передбачає поступове впровадження вибіркового призову як для юнаків, так і для дівчат, з метою зміцнення обороноздатності країни.

"Ми розуміємо, що це не можна зробити за одну ніч" , - зауважив Мерц під час виступу у Федеральній академії політики безпеки в Берліні.

Він планує, щоб у перспективі до 30 000 призовників щорічно проходили навчання у збройних силах. Це дозволить подвоїти чисельність активного резерву, який зараз, на думку Мерца, є недостатнім для захисту країни.

Зазначається, що Збройні сили Німеччини зараз стикаються з гострою нестачею особового складу. Чисельність професійних солдатів залишається на 30 000 осіб меншою за цільовий показник у 210 000.

За оцінками генералів, країні потрібні щонайменше 60 000 додаткових резервістів.

Нагадаємо, Мерц нещодавно заявив про бажання відвідати Україну "найближчими днями".

Призов до армії у Німеччині

Відомо, що у 2011 році призов до армії був призупинений, коли Бундесвер перейшов на контрактну модель служби. Однак через зростаючі загрози в регіоні його відновлення обговорюється вже кілька років.

Раніше призов у Німеччині функціонував таким чином:

йому підлягали всі чоловіки віком від 18 до 27 років,

призовники мали можливість обирати між військовою службою та альтернативною цивільною службою (наприклад, у медичних установах),

строк служби становив від 9 до 12 місяців.

Раніше міністр оборони Борис Пісторіус доручив розробити модель військової служби, яка має сприяти стійкості країни.