У Німеччині можуть повернути призов до армії: подробиці
Фрідріх Мерц, лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і головний претендент на посаду наступного канцлера Німеччини, заявив, що планує повернути призов до армії, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє The Times.
Його ініціатива передбачає поступове впровадження вибіркового призову як для юнаків, так і для дівчат, з метою зміцнення обороноздатності країни.
"Ми розуміємо, що це не можна зробити за одну ніч", - зауважив Мерц під час виступу у Федеральній академії політики безпеки в Берліні.
Він планує, щоб у перспективі до 30 000 призовників щорічно проходили навчання у збройних силах. Це дозволить подвоїти чисельність активного резерву, який зараз, на думку Мерца, є недостатнім для захисту країни.
Зазначається, що Збройні сили Німеччини зараз стикаються з гострою нестачею особового складу. Чисельність професійних солдатів залишається на 30 000 осіб меншою за цільовий показник у 210 000.
За оцінками генералів, країні потрібні щонайменше 60 000 додаткових резервістів.
Нагадаємо, Мерц нещодавно заявив про бажання відвідати Україну "найближчими днями".
Призов до армії у Німеччині
Відомо, що у 2011 році призов до армії був призупинений, коли Бундесвер перейшов на контрактну модель служби. Однак через зростаючі загрози в регіоні його відновлення обговорюється вже кілька років.
Раніше призов у Німеччині функціонував таким чином:
- йому підлягали всі чоловіки віком від 18 до 27 років,
- призовники мали можливість обирати між військовою службою та альтернативною цивільною службою (наприклад, у медичних установах),
- строк служби становив від 9 до 12 місяців.
Раніше міністр оборони Борис Пісторіус доручив розробити модель військової служби, яка має сприяти стійкості країни.