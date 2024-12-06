Китай закликав світ допомогти поновити переговори між Україною та РФ

Китай і далі наполягає на переговорах для врегулювання "української кризи" і вважає, що міжнародна спільнота має допомогти створити умови для поновлення прямих переговорів між Києвом та Москвою. Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, повідомляє Укрінформ.

"На наше переконання, єдиним можливим шляхом врегулювання "кризи" (так у Китаї називають агресивну російську війну проти України – ред.) є діалог та переговори, тому міжнародна спільнота має допомогти створити умови для поновлення прямих переговорів між двома сторонами конфлікту" , - зазначив Лінь.

За його словами, "українську кризу" можна вирішити лише тоді, коли всі великі держави продемонструють "позитивну енергію".

"Лише коли всі великі держави продемонструють позитивну енергію, ми зможемо побачити надію на швидке припинення вогню" , - зазначив дипломат.

Пекін декларує нейтралітет стосовно російсько-української війни, проте надає Москві масштабну економічну й дипломатичну підтримку, не помічає ескалації країною-агресоркою бойових дій і залучення у війну на боці Росії Ірану та Північної Кореї, однак критикує військову допомогу Сполучених Штатів та інших країн-партнерів Україні для захисту від російського вторгнення.

Китай відмовляється від участі у міжнародних зусиллях із примусу режиму Путіна до припинення війни в Україні, натомість продукує власні "мирні" ініціативи, такі, як спільний із Бразилією "консенсус із шести пунктів" у травні чи платформа "Друзі миру" у вересні, що мають декларативний характер і не передбачають відновлення територіальної цілісності України чи встановлення справедливого миру з покаранням Росії за злочин агресії.