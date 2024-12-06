Понад 41% американці вважають, що Росія перемагає Україну у війні

Війна РФ проти України, зокрема міркування щодо її потенційного результату, розділила американську громадську думку, показали дані опитування. Опитування проводив Інститут Рональда Рейгана, повідомляє Європейська правда.

Зокрема, 41% опитаних вважають, що Росія наразі перемагає у війні, причому таке сприйняття більш поширене серед 45% виборців Дональда Трампа.

Лише 24% вважають, що Україна перемагає, причому виборці Камали Гарріс (29%) висловлюють більше оптимізму, ніж виборці Трампа (21%).

Ще 22% вважають, що жодна зі сторін не перемагає.

Очікування щодо результату конфлікту також різняться: більше третини (33%) прогнозують, що Росія захопить частину української території, тоді як 26% вважають, що війна затягнеться на невизначений термін.

Лише 17% вірять, що Україна повністю відтіснить Росію зі своєї території. Ще менше респондентів (14%) вважають що Росія захопить всю Україну.

Водночас більшість опитаних (59%) вважають, що Україна вестиме переговори про мир, навіть якщо для цього доведеться поступитися Росії частиною території. Цю точку зору поділяє більшість як виборців Трампа (63%), так і виборців Гарріса (55%).

Лишаються високими також побоювання з приводу ширших наслідків цієї війни: 78% побоюються розширення на країни НАТО, а 75% – того, що це може підштовхнути інші авторитарні режими до вторгнення в демократичні країни-сусіди.

В останні тижні після обрання Трампа президентом США на Заході стали активніше говорити про певний варіант "врегулювання" російсько-української війни.