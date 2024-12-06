В ОП розповіли про візит Єрмака в США

Офіс президента у п′ятницю, 6 грудня повідомив, що голова ОП Андрій Єрмак під час неанонсованого візиту до Сполучених Штатів провів зустрічі з представниками команди обраного президента Дональда Трампа та обох палат і партій Конгресу, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба ОП.

"Українська делегація на чолі з першою віцепрем’єр-міністеркою – міністеркою економіки України Юлією Свириденко перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки, у межах якого керівник Офісу президента Андрій Єрмак відвідав Вашингтон, Нью-Йорк та Флориду".

Повідомляється, що Єрмак детально розповів про ситуацію на фронті та передав прапори 5-х українських бригад.

Сторони обговорили плани Росії, а також те, які кроки треба зробити, щоб їх зірвати.

У Білому домі очільник ОП зустрівся з радником із національної безпеки президента США Джейком Салліваном.

Згідно з повідомлення ОП, Єрмак також провів зустрічі з головою Гельсінської комісії США та співголовою конгресового Українського кокусу Джо Вілсоном, співголовою юридичного комітету Сенату США Ліндсі Гремом, лідером Республіканської партії в Сенаті США Мітчем Макконнеллом, заступником державного секретаря Джоном Бассом та лідером Демократичної партії в Палаті представників Конгресу Гакімом Джеффрісом.

Крім того, Єрмак зустрівся з філантропом Вільямом Альбертом Акманом та іншими представниками бізнесових кіл США, ветеранським кокусом, конгресменами, сенаторами, військовими ветеранами та представниками Демократичної партії.

Зазначається, що Єрмак подякував США та всьому американському народові за рішучу підтримку України в боротьбі проти російської агресії.

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