Поблизу Південноукраїнської АЕС цього тижня пролетіли 17 безпілотників – МАГАТЕ

Днями всього за три кілометри від Південноукраїнської АЕС пролетіли 17 дронів, які Росія застосовує для ударів по Україні. Про це йдеться у заяві генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Маріано Гроссі щодо ситуації в Україні, повідомляє Укрінформ.

"На Південноукраїнській АЕС команді МАГАТЕ повідомили, що раніше цього тижня було виявлено загалом 17 дронів, які пролітали на відстані близько трьох кілометрів від станції" , - зазначається у заяві.

Також повідомляється, що члени команди МАГАТЕ на Хмельницькій АЕС були змушені на короткий час ховатися на території станції у вівторок через російські атаки. Жодного впливу на саму станцію не було.

Нагадаємо, Росія активізувала ракетно-дронові удари по об’єктах української енергетики. Зокрема, під час обстрілів у ніч проти 16 листопада та рано-вранці 17 листопада були пошкоджені чотири електричні підстанції, які МАГАТЕ визначило як важливі для ядерної безпеки.