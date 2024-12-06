Зеленський присвоїв чергові військові звання кільком генералам
Президент Володимир Зеленський присвоїв чергові військові звання кільком командувачам родів військ та одному заступнику, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Генштаб ЗСУ.
Так зокрема указами від 5 грудня військові звання присвоєно:
– бригадного генерала полковнику Братішку Дмитру Володимировичу – командувачу військ оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних сил України;
– генерал-майора бригадному генералу Скибюку Ігорю Анатолійовичу – командувачу Десантно-штурмових військ ЗСУ;
– військове звання генерал-майора бригадному генералу Трепаку Олександру Сергійовичу – командувачу Сил спеціальних операцій Збройних сил України;
– бригадного генерала полковнику Паласу Миколі Дмитровичу – заступнику командувача Об'єднаних сил ЗСУ.
Нагадаємо:
6 грудня відзначається День Збройних сил України.