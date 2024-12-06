Що загрожує за відмову від надання документів під час перевірки ТЦК: деталі

Співробітники територіальних центрів комплектування (ТЦК) можуть перевіряти документи громадян не лише на вулиці, а й у громадських місцях. У разі відмови надати дані до перевірки залучається поліція, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява начальника мобілізаційного відділення Одеського ТЦК та СП Володимира Богдановича в прямому ефірі "7 каналу".

Ці дії регламентуються постановою Кабінету Міністрів України №560, а також положенням про діяльність ТЦК та СП, яке визначає їхні обов’язки та повноваження.

Як працює процедура

До перевірки можуть бути залучені представники місцевих органів самоврядування, підприємств, установ чи інших організацій, якщо це було попередньо погоджено з місцевою владою та районною військовою адміністрацією.

Які документи потрібні

Для перевірки особа має надати один із документів:

Паспорт громадянина України.

Військово-облікові документи.

Посвідчення громадянина України.

Законодавство також дозволяє використовувати цифрові документи. У разі відсутності будь-якого документа, ідентифікація може бути здійснена через офіційні реєстри, до яких мають доступ представники ТЦК.

Що відбувається у разі відмови

Якщо особа відмовляється надати документи або назвати свої дані:

Уповноважена особа ТЦК повідомляє про це поліцію.

Поліція встановлює особу громадянина та перевіряє його документи.

У разі ідентифікації представник ТЦК може вручити повістку на місці.

Нагадаємо, що якщо громадянин відмовляється від отримання повістки, то такий факт фіксується з боку представників ТЦК. Вони складають відповідний акт про відмову.

Крім того, в Україні повістку можуть вручати уповноважені представники ТЦК, працівники районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), а також органів місцевого самоврядування й роботодавці.