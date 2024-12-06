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Посольство України закликає громадян залишити територію Сирії

Посольство України закликає громадян залишити територію Сирії

У зв’язку з ескалацією конфлікту в Сирії, Посольство України в Лівані звернулося до громадян з наполегливою рекомендацією утриматися від поїздок до країни або покинути її територію, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє МЗС.

"У зв’язку із погіршенням безпекової ситуації в Сирії, Посольство України в Лівані наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Сирії до стабілізації безпекової обстановки, а тим, хто продовжує перебувати в цій країні, - залишити її територію", - заявили у дипломатичному представництві.

Українцям надали певні рекомендації, якщо вони знаходяться на території Сирії:

  1. Уникати місць масового скупчення людей та акцій протесту.
  2. Не залишати місця проживання без нагальної потреби.
  3. Завжди мати при собі документи, що посвідчують особу.
  4. Дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у Сирії.
  5. Розглянути можливість покинути країну.

Посольство України в Лівані закликає громадян оперативно зв’язатися у разі надзвичайних ситуацій та отримати додаткові консультації щодо подальших дій.

Це можна зробити:

  • за номером телефону: +961 592 16 68,
  • через електронну пошту: emb_lb@mfa.gov.ua,
  • через дзвінок на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-16-57,
  • через електронну пошту українського МЗС: cons_or@mfa.gov.ua.

Війна в Сирії

Безпекова ситуація в Сирії значно погіршилася через нові наступальні операції та активізацію військових дій минулого тижня.

У країні тривають масштабні бойові зіткнення між повстанцями ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", загонами Сирійської національної армії та армією диктатора Башара Асада, якого підтримує Росія та Іран.

За однією з версій, повстанців підтримує Туреччина, але це не було офіційно підтверджено.

У зоні конфлікту зростає загроза для цивільного населення, зокрема через бомбардування, обстріли та нестабільність місцевої інфраструктури.

Повстанці вже захопили 1 грудня стратегічне місто Алеппо, а також Хаму, про що стало відомо учора, 6 грудня.

В інтерв'ю CNN Абу Мохаммад аль-Джолані, лідер ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", повідомив, що основною метою повстанців залишається повалення режиму Башара Асада.

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