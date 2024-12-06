Посольство України закликає громадян залишити територію Сирії

У зв’язку з ескалацією конфлікту в Сирії, Посольство України в Лівані звернулося до громадян з наполегливою рекомендацією утриматися від поїздок до країни або покинути її територію, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє МЗС.

"У зв’язку із погіршенням безпекової ситуації в Сирії, Посольство України в Лівані наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Сирії до стабілізації безпекової обстановки, а тим, хто продовжує перебувати в цій країні, - залишити її територію" , - заявили у дипломатичному представництві.

Українцям надали певні рекомендації, якщо вони знаходяться на території Сирії:

Уникати місць масового скупчення людей та акцій протесту. Не залишати місця проживання без нагальної потреби. Завжди мати при собі документи, що посвідчують особу. Дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у Сирії. Розглянути можливість покинути країну.

Посольство України в Лівані закликає громадян оперативно зв’язатися у разі надзвичайних ситуацій та отримати додаткові консультації щодо подальших дій.

Це можна зробити:

за номером телефону: +961 592 16 68,

через електронну пошту: emb_lb@mfa.gov.ua,

через дзвінок на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-16-57,

через електронну пошту українського МЗС: cons_or@mfa.gov.ua.

Війна в Сирії

Безпекова ситуація в Сирії значно погіршилася через нові наступальні операції та активізацію військових дій минулого тижня.

У країні тривають масштабні бойові зіткнення між повстанцями ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", загонами Сирійської національної армії та армією диктатора Башара Асада, якого підтримує Росія та Іран.

За однією з версій, повстанців підтримує Туреччина, але це не було офіційно підтверджено.

У зоні конфлікту зростає загроза для цивільного населення, зокрема через бомбардування, обстріли та нестабільність місцевої інфраструктури.

Повстанці вже захопили 1 грудня стратегічне місто Алеппо, а також Хаму, про що стало відомо учора, 6 грудня.

В інтерв'ю CNN Абу Мохаммад аль-Джолані, лідер ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", повідомив, що основною метою повстанців залишається повалення режиму Башара Асада.