У Кривому Розі відкрили кримінальне провадження через зрив опалювального сезону

За фактом зриву опалювального сезону у Кривому Розі відкрито кримінальне провадження. Ведеться розслідування, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

"У фокусі й місто Кривий Ріг. Там тривають ремонтні роботи для ліквідації аварій на тепломережах. Наразі опалення отримують 1513 будинків" , - написав він.

За його даними, без тепла залишаються 443 житлових будинків, з них 245 опалення не подавалось з початку опалювального сезону, а 198 тимчасово відключені для усунення втрат теплоносія.

"Безперервно працює Штаб з ліквідації наслідків аварії на тепломережах" , - повідомив міністр.

Кулеба повідомив, що Провів десяте засідання Штабу з проходження опалювального сезону.

"На порядку денному ситуація з опаленням у прифронтових регіонах" , - написав він.

Міністр повідомив, що у місті Херсон через постійні обстріли без опалення залишились 217 житлових будинків, не функціонує частина котелень міста. Комунальники усувають аварійні ситуації, тепло мають підключити до кінця тижня. Також тривають роботи з встановлення когенераційних установок.

За його даними, монтаж і запуск енергетичного обладнання продовжується у всіх регіонах - міжнародні партнери наразі поставили 486 когенераційних установок та 296 блочно-модульних котелень. Понад 50% всього поставленого обладнання вже встановлено та експлуатується, решта - готується до експлуатації.

Нагадаємо, у Кривому Розі виникла критична ситуація з теплопостачанням. Наприкінці листопада було проведено термінову нараду за участі представників міської влади, обласної військової адміністрації, НАК "Нафтогаз" та Криворізької ТЕЦ. Основна увага була приділена пошуку рішень для якнайшвидшого відновлення теплопостачання.