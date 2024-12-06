Close button

У Кривому Розі відкрили кримінальне провадження через зрив опалювального сезону

У Кривому Розі відкрили кримінальне провадження через зрив опалювального сезону
Фото: Олексія Кулеби

За фактом зриву опалювального сезону у Кривому Розі відкрито кримінальне провадження. Ведеться розслідування, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

"У фокусі й місто Кривий Ріг. Там тривають ремонтні роботи для ліквідації аварій на тепломережах. Наразі опалення отримують 1513 будинків", - написав він.

За його даними, без тепла залишаються 443 житлових будинків, з них 245 опалення не подавалось з початку опалювального сезону, а 198 тимчасово відключені для усунення втрат теплоносія.

"Безперервно працює Штаб з ліквідації наслідків аварії на тепломережах", - повідомив міністр.

Кулеба повідомив, що Провів десяте засідання Штабу з проходження опалювального сезону.

"На порядку денному ситуація з опаленням у прифронтових регіонах", - написав він.

Міністр повідомив, що у місті Херсон через постійні обстріли без опалення залишились 217 житлових будинків, не функціонує частина котелень міста. Комунальники усувають аварійні ситуації, тепло мають підключити до кінця тижня. Також тривають роботи з встановлення когенераційних установок.

За його даними, монтаж і запуск енергетичного обладнання продовжується у всіх регіонах - міжнародні партнери наразі поставили 486 когенераційних установок та 296 блочно-модульних котелень. Понад 50% всього поставленого обладнання вже встановлено та експлуатується, решта - готується до експлуатації.

Нагадаємо, у Кривому Розі виникла критична ситуація з теплопостачанням. Наприкінці листопада було проведено термінову нараду за участі представників міської влади, обласної військової адміністрації, НАК "Нафтогаз" та Криворізької ТЕЦ. Основна увага була приділена пошуку рішень для якнайшвидшого відновлення теплопостачання.

Новини

Популярні теми форуму

analytics