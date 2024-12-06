Споживання світла у п'ятницю залишається високим – "Укренерго"

У п'ятницю, 6 грудня, запланований імпорт електроенергії в Україну складає 14 514 МВт-год. Про це йдеться у повідомленні НЕК "Укренерго", повідомляє Укрінформ.

"Імпорт відбуватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 14 514 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1154 МВт" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що споживання електрики станом на 9:30 6 грудня трималося на рівні попередньої доби. Водночас, воно сезонно залишається на високому рівні.

Своєю чергою, Міністерство енергетики повідомляє, що упродовж минулої доби енергетики заживили 1588 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.

Як повідомлялося, погодинні відключення електроенергії 6 грудня для побутових споживачів заплановані із 06:00 до 22:00. Обмеження потужності для промисловості й бізнесу діють із 5:00 до 23:00.