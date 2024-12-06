WP: У Байдена розглядають "превентивні" помилування для потенційних "жертв" Трампа

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байден та його старші співробітники обговорюють, чи надавати "превентивне" помилування тим, кого може почати переслідувати адміністрація наступного голови Білого дому Дональда Трампа. ﻿Про це повідомляє The Washing Post, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Серед тих, кого, ймовірно, можуть включити до списку на "превентивне" помилування, виділяють:

Ентоні Фаучі, який координував зусилля адміністрації президента США Байдена у боротьбі з пандемією COVID-19;

Марк Міллі, колишній голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, який називав Трампа "фашистом";

сенатор Адам Шифф, який очолював першу спробу ініціювати імпічмент Трампа;

колишня конгресвумен від Республіканської партії Ліз Чейні, яка відкрито і постійно критикувала експрезидента.

Як стверджують джерела, ініціативу очолюють керівник апарату Білого дому Джефф Зайентс і радник Ед Сіскел. Це свідчить про те, що адміністрація США приділяє питанню значну увагу на найвищому рівні.

У США президенти зазвичай здійснюють помилування у випадках, коли обвинувачений вже визнаний винним у конкретному злочині. Однак нещодавнє рішення Байдена помилувати свого сина Хантера Байдена викликало хвилю критики. Це пов’язано з тим, що помилування стосувалося не лише відомих злочинів, але й потенційно будь-яких федеральних порушень, які могли бути скоєні Хантером у період із 2014 по 2024 рік, навіть якщо вони поки що не задокументовані чи не розслідувані.