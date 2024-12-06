Окупанти на Запорізькій АЕС не пускають експертів МАГАТЕ до складів та сховищ

Російська окупаційна адміністрація на Запорізькій АЕС продовжує відмовляти присутній на станції місії МАГАТЕ у доступі до зовнішнього складу запасних частин і сховища дизельного пального. Про це йдеться у заяві генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Маріано Гроссі щодо ситуації в Україні, повідомляє Укрінформ.

"Команді МАГАТЕ, як і раніше, відмовляють у доступі до зовнішнього складу запасних частин і сховища дизельного пального" , - зазначається у заяві.

Російська окупаційна адміністрація лише повідомила експертам МАГАТЕ, що резервуар для зберігання дизельного пального, який був пошкоджений понад два роки тому, відремонтовано.

У МАГАТЕ також зазначили, що продовжують уважно стежити за проведенням ремонтних робіт на окупованій Росією ЗАЕС, за елементами систем безпеки енергоблоків №2, №3 та №6.

"Команда МАГАТЕ на ЗАЕС продовжувала чути вибухи протягом більшості днів, в основному на далеких відстанях від станції, і про її пошкодження не повідомлялося" , - йдеться у заяві.

Нагадаємо, російська окупаційна адміністрація на Запорізькій АЕС регулярно перешкоджає повному доступу експертів МАГАТЕ до всієї території станції.