Зеленський: Україна потребує чесного миру

Україна потребує чесного миру для себе та своїх громадян. Влада робитиме усе, щоб зміцнити армію. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час молитовного сніданку до Дня Збройних сил України, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"Ми хочемо чесного миру для України і не забудемо про справедливість для всіх українців. Про справедливе право всіх наших людей жити у своєму домі, безпеці та мирі. Ми дякуємо всім, хто допомагає Україні, а отже допомагає собі. Коли справедливість повертають одному, шанс з'являється у всіх так само" , - заявив президент.

День Збройних сил України

День Збройних сил України відзначається щорічно 6 грудня. Це свято встановлене на честь ухвалення в 1991 році закону України "Про Збройні сили України", який заклав основу для створення національної армії країни. Дата також символізує пам’ять про мужність і відданість українських військових, які захищають суверенітет і територіальну цілісність України.

У цей день традиційно проводяться урочистості, нагородження військових й хвилини мовчання в пам’ять про загиблих. Особливого значення свято набуло після початку війни Росії проти України, коли роль Збройних сил стала ключовою в захисті держави.

Під час ранкового урочистого заходу з нагоди Дня Збройних сил України Зеленський заявив, що українська армія є найпершим й справжнім гарантом безпеки нашої країни.