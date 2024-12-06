Пєсков анонсував "пряму лінію" Путіна з громадянами РФ

Президент Росії Володимир Путін проведе "пряму лінію" зі своїми громадянами 19 грудня, повідомляє Ділова столиця.

Її буде поєднано з "великою пресконференцією", заявив речник Путіна Дмитро Пєсков з посиланням на пропагандистське агентство ТАРС.

Так, Кремль у ніч із 7 на 8 грудня відкриє збір питань до "прямої лінії".

"Пряма лінія" та велика пресконференція президента цього року знову пройдуть під назвою "Підсумки року з Володимиром Путіним" , — пише ТАРС.

На захід буде запрошено іноземні медіа.

На роботу з росіянами під "пряму лінію" залучать "ветеранів" війни з Україною (так звана "спеціальна військова операція") та "штучний інтелект".

Також у Кремлі анонсували "додаток для iOS", присвячений заходу.