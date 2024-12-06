Сирський назвав головні завдання для українських військ на Курському напрямку
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський окреслив головні завдання для українських військ на Курському напрямку. Наразі ЗСУ знищують росіян попри те, що їх сили переважають, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє його Facebook.
"Зараз наша головна задача - посилити стійкість оборони, завдати ворогу максимальних втрат, підготувати резерви, забезпечити безперебійну подачу в частини і підрозділи боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів", - розповів він.
За словами генерала, робота, як на пунктах управління, так і безпосередньо на полі бою, триває практично в цілодобовому режимі.
"Наші воїни ефективно та системно знищують наступаючого переважаючими силами противника", - додав Сирський.
Що відбувається на Курському напрямку
Українські військові ведуть наступ у Курській області чотири місяці. Як раніше розповідав Сирський, під час наступу ЗСУ в Курській області втрати України були фактично вдвічі меншими, ніж у росіян.
І хоча за даними на кінець листопада Україна втратила 40% території, яку контролювала в Курській області, зайнятої під час активної фази наступу, президент України Володимир Зеленський допустив використання Курської операції для дипломатичних кроків.
Щодо втрат РФ у Курській області, то за даними на кінець жовтня, РФ втратила 17 819 військових, як убитими, так і пораненими. Крім того, ЗСУ взяли в полон понад 700 росіян.