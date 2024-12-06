Рада розширила перелік осіб, які мають право на безоплатну правову допомогу

Верховна Рада України прийняла закон, що розширює перелік осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Тепер право на таку допомогу отримують також жертви злочинів на ґрунті ненависті, включаючи випадки дискримінації, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє офіційний вебпортал парламенту України.

5 грудня 2024 року Верховна Рада України прийняла закон "Про внесення змін до Закону України "Про безоплатну правничу допомогу" щодо розширення переліку осіб, які мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу" (реєстр №11456).

Закон був поданий Кабінетом Міністрів України і передбачає значні зміни у правовому забезпеченні осіб, які постраждали від кримінальних правопорушень.

Розширення прав потерпілих осіб

Згідно з положеннями, до переліку осіб, які мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу, додаються особи, що стали жертвами злочинів на ґрунті ненависті. Це включає випадки, коли злочини скоєні за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних або інших переконань, статі, інвалідності, етнічного чи соціального походження, майнового стану, місця проживання чи за мовними ознаками.

Порядок виконання

Закон також передбачає, що Кабінет Міністрів України повинен привести нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади у відповідність з новими змінами протягом трьох місяців. Це забезпечить комплексну адаптацію законодавчої бази до нових вимог та забезпечення прав осіб, які постраждали від дискримінаційних злочинів.

Зазначений закон набуде чинності через один рік після припинення або скасування воєнного стану.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України пропонував народним депутатам розглянути проект закону №11456 та розширити коло осіб, які мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу.