Міноборони обіцяє звільнити начальника академії сухопутних військ імені Сагайдачного

Готується наказ про звільнення начальника Національної академії сухопутних військ Павла Ткачука. Про це повідомив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк у Верховній Раді. Про це заявила нардепка Юлія Яцик, повідомляє Ліга.net.

Звільнити Ткачука вирішили за фактами, виявленими тимчасовою слідчою комісією, повідомив Гаврилюк.

Юлія Яцик – нардепка від Слуги народу та заступниця голови ТСК із захисту прав військовослужбовців. Вона стверджує, що головнокомандувач Олександр Сирський намагався втримати Ткачука на посаді, але "нерабська позиція курсантів НАСВ, здоровий глузд та обурення суспільства безкарністю Ткачука виявилися сильнішими".

Раніше, 21 березня, Яцик повідомила про колективну скаргу від курсантів вишу. Серед іншого, ті розповіли ТСК про наступне:

існує "ротна каса", у яку курсанти "скидаються" на різні потреби (купівлю принтера, паперу, мийних засобів тощо);

звільнення курсантів регулюється у "ручному режимі" (якщо хочеш звільнення, наприклад, треба купити папір, заправити картридж тощо);

є випадки цькування, приниження та булінгу курсантів;

у медпункті відсутні необхідні ліки ("все лікують ібупрофеном або парацетамолом");

у різних групах від 30% до 60% курсантів, які стоять на забезпеченні, не харчуються в їдальні з різних причин (здебільшого через несмачні страви та низьку якість продуктів).

Уже на наступний день, 22 березня, командування Сухопутних військ ухвалило рішення про перевірку стану справ в академії.