Голова військового комітету НАТО привітав українських військових з Днем Збройних сил
Очільник військового комітету НАТО Роб Бауер привітав українських військових з Днем Збройних сил та засвідчив свою повагу, повідомляє Європейська правда.
Заяву він опублікував у своєму X (Twitter).
"У День Збройних сил України хочу висловити мою найглибшу повагу хоробрості і непохитній стійкості, яку продемонстрували ЗСУ. Вони показують світові, що для них немає нічого неможливого. Україна заслуговує на нашу максимальну підтримку", – написав Бауер.
Нагадаємо, раніше Бауер висловив думку, що якби західних лідерів не сковував у рішеннях ризик застосування Росією ядерної зброї, вони пішли би і на залучення своїх військ, щоб допомогти Україні у війні.
Також він закликає країни Північноатлантичного альянсу збільшити витрати на оборону до 3% від ВВП.