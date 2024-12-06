Голова військового комітету НАТО привітав українських військових з Днем Збройних сил

Очільник військового комітету НАТО Роб Бауер привітав українських військових з Днем Збройних сил та засвідчив свою повагу, повідомляє Європейська правда.

Заяву він опублікував у своєму X (Twitter).

"У День Збройних сил України хочу висловити мою найглибшу повагу хоробрості і непохитній стійкості, яку продемонстрували ЗСУ. Вони показують світові, що для них немає нічого неможливого. Україна заслуговує на нашу максимальну підтримку", – написав Бауер.

On Ukrainian Armed Forces Day, I want to express my deepest respect for the courage and unfaltering resilience the UAF have shown. ????????????



They demonstrate to the world that there is nothing they cannot do.#Ukraine deserves our fullest support. #SlavaUkraini #StandWithUkraine pic.twitter.com/bzvWOwz0Qx — Admiral Rob Bauer (@CMC_NATO) December 6, 2024

Нагадаємо, раніше Бауер висловив думку, що якби західних лідерів не сковував у рішеннях ризик застосування Росією ядерної зброї, вони пішли би і на залучення своїх військ, щоб допомогти Україні у війні.

Також він закликає країни Північноатлантичного альянсу збільшити витрати на оборону до 3% від ВВП.