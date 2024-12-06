Зеленський присвоїв почесні найменування низці бригад

Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесні найменування окремим бригадам. Укази про найменування оприлюднені на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

З метою відновлення історичних традицій національного війська, зважаючи на зразкове виконання покладених завдань, указом №828/2024 Президент присвоїв 118-й окремій бригаді територіальної оборони Сил територіальної оборони Збройних сил України почесне найменування "імені отамана Лютого-Лютенка". Надалі її будуть іменувати – 118-та окрема бригада територіальної оборони імені отамана Лютого-Лютенка Сил територіальної оборони Збройних сил України.

Указом №829/2024 глава держави присвоїв 128-й окремій бригаді територіальної оборони Сухопутних військ Збройних сил України почесне найменування "Дике Поле". Надалі її будуть іменувати – 128-ма окрема бригада територіальної оборони "Дике Поле" Сухопутних військ Збройних сил України.

Указом №830/2024 Зеленський присвоїв 203-й навчальній авіаційній бригаді Повітряних сил Збройних сил України почесне найменування "імені Владислава Рикова". Надалі її будуть іменувати – 203-тя навчальна авіаційна бригада імені Владислава Рикова Повітряних сил Збройних сил України.